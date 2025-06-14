Быстров раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»: «Это неправильно!»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Я против совмещения. Тренер сборной не должен работать в клубе! Это неправильно!» — сказал Быстров «СЭ».

Карпин будет совмещать посты главного тренера в сборной России и «Динамо». До московского клуба специалист работал в «Ростове», который он покинул перед завершением зимней паузы в сезоне-2024/25.