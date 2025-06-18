Медведев — о включении «Пари НН» в число участников РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыковые матчи?»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» оценил решение РФС включить «Пари НН» в число участников РПЛ сезона-2025/26 вместо «Химок», не получивших лицензию.

— Бюро исполкома РФС приняло решение, что «Пари НН» станет 16-м участком РПЛ в следующем сезоне. Как вы видели эту ситуацию? И что нужно делать, чтобы такого больше не было?

— Никто не мог предугадать такую ситуацию, что команда, которая не была в зоне стыков не прошла лицензирование. Это не было прописано в регламенте. В итоге стыковые матчи провели, «Пари НН» проиграл, но остался в лиге. Зачем тогда нужно было играть такие матчи? Могли провести другие стыки. Думаю, что сейчас будут изменения в регламенте, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России и уступил в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).