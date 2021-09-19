Шварц объяснил замену Захаряна в перерыве матча с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему поменял полузащитника Арсена Захаряна в перерыве матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— С чем связана замена Арсена Захаряна в перерыве?

— Мы не хотели рисковать здоровьем Арсена. У него был небольшой мышечный дискомфорт, и чтобы не усугублять его, решили провести замену, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Планируете ли вы дать отдохнуть ряду лидеров в кубковом матче в среду?

— Завтра у нас будет восстановительная тренировка для тех, кто не играл сегодня или провел на поле меньше времени. С составом же на кубковый матч мы определимся позднее.