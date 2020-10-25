РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Каплиенко: «Одно очко на выезде — отличный результат»

16:07

Защитник «Тамбова» Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ (0:0).

— Думаю, одно очко на выезде — отличный результат. Я доволен командой, — сказал Каплиенко в эфире «Матч Премьер». — Перед игрой отрабатывали кроссы, прорывы по флангу. К сожалению, это сегодня не помогло.

Урал — Тамбов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир