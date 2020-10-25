Защитник «Тамбова» Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ (0:0).

— Думаю, одно очко на выезде — отличный результат. Я доволен командой, — сказал Каплиенко в эфире «Матч Премьер». — Перед игрой отрабатывали кроссы, прорывы по флангу. К сожалению, это сегодня не помогло.