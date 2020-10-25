Александр Каплиенко: «Одно очко на выезде — отличный результат»
16:07
Защитник «Тамбова» Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ (0:0).
— Думаю, одно очко на выезде — отличный результат. Я доволен командой, — сказал Каплиенко в эфире «Матч Премьер». — Перед игрой отрабатывали кроссы, прорывы по флангу. К сожалению, это сегодня не помогло.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи
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