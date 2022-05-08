Футболисты «Уфы» вышли на матч с «Ростовом» в майках в поддержку травмированного Беленова

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Игроки «Уфы» вышли на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» в футболках в поддержку голкипера команды Александра Беленова.

«Беля, мы с тобой!» — гласит надпись на футболках футболистов «Уфы».

В матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Уфа» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку.

Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.