Карседо: «В «Спартаке» много сильных игроков. Постараемся улучшить положение в таблице»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, успел ли он уже изучить возможности московской команды.

52-летний испанец возглавил «Спартак» 5 января. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года.

«Я посмотрел все матчи команды в первой части сезона. Отлично знаю состав, понимаю его потенциал. На мой взгляд, в «Спартаке» много сильных игроков. Постараемся своей работой вместе с ребятами и с поддержкой болельщиков улучшить положение в таблице. Такой клуб определенно заслуживает быть выше», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.

Также тренер назвал первоочередную задачу в «Спартаке».

«Хочу поскорее лично узнать ребят. Поговорить со всеми. Постараться донести наши идеи. И создать единую команду. В больших клубах это самое главное. С первого дня будем думать именно об этом. Постараемся дать понять ребятам, что мы очень мотивированы и амбициозны. Что мы осознаем, в какой клуб пришли. И что все должны понимать: «Спартак» обязательно должен быть успешен. Это очень важно», — добавил он.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.