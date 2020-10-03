Александр Ерохин: «После забитого мяча надо было «Спартак» дожимать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после ничьей в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:1) посетовал, что команде не удалось удержать победный счет. Красно-белые забили ответный мяч на 86-й минуте и ушли от поражения.

— Хотелось победить, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ерохина. — Расстроились, что не удалось додержать и забить еще.

— Как оцените исход матча? Можно ли сказать, что «Зенит» упустил сегодня победу?

— Исходя из того, как складывалась игра — конечно. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше.

— Как «Спартак» заставил отойти назад? Или хотели сыграть на удержание победного преимущества?

— Нет, такой задачи не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полумоменты, неплохие выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому и пропустили.

— Сегодня впервые за долгое время официально была гостевая поддержка. И вы сразу побежали к болельщикам. Хотите что-то сказать им?

— Очень приятно, что так поддерживали. Действительно, это чувствуется, когда ты играешь в гостях. Но при такой поддержке чувствуешь себя как дома. Огромное спасибо — во многом благодаря им сегодня терпели, играли, боролись.