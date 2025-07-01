Ерохин: «У «Зенита» всегда одна философия — побеждать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о настрое в команде в преддверии сезона-2025/26.

«У «Зенита» всегда одна философия — побеждать. Поэтому перед началом любого сезона — и чемпионских сезонов, и тем более предстоящего — настрой абсолютно одинаковый, рабочий. Цель всегда одна — максимально быстро набрать форму и показывать свой лучший футбол, чтобы закончить предстоящий чемпионат на первом месте и вернуть золото», — цитируют Ерохина «Известия».

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ. До этого он становился чемпионом России шесть раз подряд.