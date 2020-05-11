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Александр Бородюк: «Уход Семина из «Локо»? Здесь логики нет никакой. Он показывает результат»

22:54
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион-1988 Александр Бородюк высказался об информации о возможном уходе Юрия Семина из «Локомотива».

Ранее в СМИ появилась информация, что по окончании сезона-2019/20 73-летний российский специалист может покинуть «Локомотив». В качестве возможного преемника называют Марко Николича.

— Здесь логики нет никакой. Тренер показывает результат. Что происходит внутри команды — мы не знаем. Я могу привести пример, когда Хайнкес выиграл бундеслигу, Кубок, Лигу чемпионов. Руководство мюнхенцев поступили справедливо и сказали, что через полгода придет Гвардьола — один из лучших тренеров мира. Имидж клуба не пострадал.

Есть Лоськов, Пашинин, Оганесян — потрясающие в прошлом игроки. Если есть преемники, они будут продолжителями тех идей, которые закладывал Семин. Сейчас говорить о том, что Семин покинет клуб, нет смысла, — сказал Бородюк в эфире телеканала «Матч ТВ».

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