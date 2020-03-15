Александр Беленов: «Только дурак не боится коронавируса»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:0) и поделился мнением о возможной приостановке чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

— Вы стабильно отбираете очки у команд из первой пятерки. Что особенного Евсеев говорит в раздевалке?

— (Улыбается.) Мы тренируемся и готовимся к соперникам. Тренеры проводят свою работу, а футболисты стараются выполнять установки. Не вижу закономерности: лидеры — не лидеры. Выходим — стараемся в каждом матче, когда-то не получается, когда-то получается.

— В конце матча вы долго вводили мяч в игру, а Евсеев кричал: «Вводи мяч, вводи мяч!»

— Я не передерживал его специально. Может ждал, пока ребята выйдут поближе к атаке. Мы понимали, что ЦСКА будет играть в давление, первым номером. У нас были шансы в контратаках, но не хватило последнего паса.

— С ЦСКА или «Зенитом» было сложнее?

— И там, и там.

— Как в «Уфе» относятся к коронавирусу? Каково было играть при пустых трибунах?

— Эта ситуация никого не может оставить равнодушной. Самое главное — здоровье людей. Конечно, приятно играть, когда полный стадион. Если так решили, значит, сегодня было надо.

— Боитесь коронавируса?

— Только дурак не боится (улыбается).

— Во вторник могут приостановить чемпионат из-за пандемии. Вы в команде обсуждаете, как себя вести?

— Мы все пребываем в неведении и ждем какого-то решения. Как решит руководство лиги, так и будет.

— Надо его остановить как в Италии и Испании или нет?

— Для этого нужна информация о заболевших. Лично я такой не владею, поэтому тяжело сказать что-то по этому поводу. Здоровье людей — на первом месте. (Евгений Белоусов)

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