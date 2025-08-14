Футбол
14 августа, 12:43

Алаев — о лимите на легионеров: «Мы готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.

— Как Вы относитесь к инициативе министра спорта России Михаила Дегтярева об ужесточении лимита?

— Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.

Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях Министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объем данных.

Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жестких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года, — приводит слова Алаева «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
