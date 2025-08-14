Алаев: «Мы нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном внедрении потолка зарплат.

— Что Вы скажете об идее потолка зарплат в РПЛ? Если брать во внимание систему КХЛ?

— Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями.

Применительно КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес-модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.

В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрен потолок в 70 процентов бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, но нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.

Министром было отмечено, что вопрос, объемы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта, свое мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить, — приводит слова Алаева «СЭ».

11 августа сообщалось, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.