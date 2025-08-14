Оласа: «Все ребята, которые приехали, очень хорошо адаптировались»
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос «СЭ» о новичке «быков» Гаэтане Перрене.
«Конечно, это очень хорошее усиление для команды. Вообще все ребята, которые приехали, очень хорошо адаптировались и здорово играют», — сказал Оласа «СЭ».
Перрен выступал за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист стал лучшим ассистентом лиги 1.
Новости