Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих задачах в столичном клубе. Хавбек присоединился к красно-белым минувшим летом.

«Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь", — приводит официальный Twitter «Спартака» слова Крала.