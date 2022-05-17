Алан Дзагоев опроверг информацию о возможном завершении карьеры

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг информацию о возможном завершении карьеры.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня еще год действует контракт с ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова Дзагоева.

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2021/22 россиянин провел 22 матча за армейцев и сделал 3 результативных передачи. Контракт 31-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2023 года.

По данным «СЭ», Дзагоев и защитник ЦСКА Марио Фернандес покинут команду по окончании нынешнего сезона.