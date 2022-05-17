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Алан Дзагоев опроверг информацию о возможном завершении карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг информацию о возможном завершении карьеры.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня еще год действует контракт с ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова Дзагоева.

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2021/22 россиянин провел 22 матча за армейцев и сделал 3 результативных передачи. Контракт 31-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2023 года.

По данным «СЭ», Дзагоев и защитник ЦСКА Марио Фернандес покинут команду по окончании нынешнего сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4697895-alan-dzagoev-oproverg-sluhi-o-zavershenii-karery.html
Алан Дзагоев
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