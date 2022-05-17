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Губерниев надеется, что Дзагоев продолжит спортивную карьеру

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Пусть Алан еще играет! Я надеюсь, он продолжит карьеру. Его слова о завершении карьеры? Ну и хорошо! Пусть играет. Главное — без травм», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзагоев выступает за армейцев с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина 3 результативные передачи.

Алан Дзагоев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Алан Дзагоев опроверг информацию о возможном завершении карьеры

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 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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