Губерниев надеется, что Дзагоев продолжит спортивную карьеру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Пусть Алан еще играет! Я надеюсь, он продолжит карьеру. Его слова о завершении карьеры? Ну и хорошо! Пусть играет. Главное — без травм», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзагоев выступает за армейцев с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина 3 результативные передачи.