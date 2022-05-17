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Генеральный директор «Алании» рассказал о желании клуба пригласить Дзагоева

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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев заявил о желании клуба пригласить полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«С Аланом мы в любой момент готовы разговаривать. Футбольный клуб «Алания» ждет Дзагоева. Но пока мы с ним ничего не обсуждали», — приводит слова Сиукаева Sport24.

Ранее «СЭ» стало известно, что Алан Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за армейцев с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-17-generalnyy-direktor-alanii-siukayev-futbolnyy-klub-alaniya-zhdet-dzagoyeva
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