Газзаев о ЦСКА: «Николич убедил. Кисляк — открытие сезона»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил результаты армейцев в этом сезоне.

«Считаю, в условиях изоляции интерес к РПЛ не упал. И тому есть реальное объяснение. У нас очень интересный чемпионат. Борьба шла до последнего тура. Я бы даже сказал — до последнего тайма. Ведь в перерыве матчей «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» питерцы располагались на первом месте. Но команда Мусаева очень мощно выглядела во втором тайме и заслуженно завоевала титул.

Показательно, что на золото претендовали две команды, у руля которых стоят наши, российские тренеры!

За кого лично я болел в последнем туре? За ЦСКА (улыбается). Очень хотел, чтобы армейцы завершили чемпионат в тройке. Подопечные Марко Николича заслуживают теплых слов за весенний отрезок. И по игре, и по результату они и меня, и многих моих коллег убедили.

Здорово, что Николич дал шанс молодым. Безусловно, очень большое будущее у Кисляка. Его наряду с Батраковым из «Локомотива» я бы назвал главными открытиями сезона. На подходе Глебов, который в ряде матчей сыграл просто блестяще, солидно, по-взрослому. В центре обороны начал выходить Абдулкадыров, который картины точно не испортил. Так что в будущее армейцев смотрю с серьезным оптимизмом. Нужно точечно укрепить состав и на следующий сезон ставить только одну задачу — борьба за золотые медали», — сказал Газзаев.

ЦСКА в сезоне-2024/25 занял третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали. Также армейцы вышли в Суперфинал Кубка России, где сыграют против «Ростова».