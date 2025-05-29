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Газзаев о ЦСКА: «Николич убедил. Кисляк — открытие сезона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил результаты армейцев в этом сезоне.

«Считаю, в условиях изоляции интерес к РПЛ не упал. И тому есть реальное объяснение. У нас очень интересный чемпионат. Борьба шла до последнего тура. Я бы даже сказал — до последнего тайма. Ведь в перерыве матчей «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» питерцы располагались на первом месте. Но команда Мусаева очень мощно выглядела во втором тайме и заслуженно завоевала титул.

Показательно, что на золото претендовали две команды, у руля которых стоят наши, российские тренеры!

За кого лично я болел в последнем туре? За ЦСКА (улыбается). Очень хотел, чтобы армейцы завершили чемпионат в тройке. Подопечные Марко Николича заслуживают теплых слов за весенний отрезок. И по игре, и по результату они и меня, и многих моих коллег убедили.

Здорово, что Николич дал шанс молодым. Безусловно, очень большое будущее у Кисляка. Его наряду с Батраковым из «Локомотива» я бы назвал главными открытиями сезона. На подходе Глебов, который в ряде матчей сыграл просто блестяще, солидно, по-взрослому. В центре обороны начал выходить Абдулкадыров, который картины точно не испортил. Так что в будущее армейцев смотрю с серьезным оптимизмом. Нужно точечно укрепить состав и на следующий сезон ставить только одну задачу — борьба за золотые медали», — сказал Газзаев.

ЦСКА в сезоне-2024/25 занял третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали. Также армейцы вышли в Суперфинал Кубка России, где сыграют против «Ростова».

Валерий Газзаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.«Семак шесть раз был чемпионом из-за бюджета «Зенита»? «Спартак» потратил 60 миллионов, и где Станкович?» Интервью Газзаева
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Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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