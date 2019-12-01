Алексей Климушкин: «Зениту» нужно продлить контракт с Дзюбой»

Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Сергеева в сериале «Универ», перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в интервью «СЭ» рассказал об отношении к критике Артема Дзюбы и соперничестве двух клубов.

— Дзюба лично мне все доказал, — говорит Климушкин, который болеет за «Зенит». — Это не «мой» футболист, и я был противником его приглашения. В этом смысле Кержаков для меня больше свой. Но Артем доказал всем, что играет от всей души. За это его уважаю. Респект ему.

— Нужно ли продлевать контракт с Дзюбой?

— Да. Ни мы, ни он в этой ситуации не найдем ничего лучше. Нужен разумный компромисс. Надеюсь, не зарвется ни он, ни руководство «Зенита». Потому что всегда находится тот, кто сталкивает лбами. Люди ссорятся, и проигрывает футбол. Также получилось с Кононовым. Один из лучших тренеров, интеллигентный дядька, умный, а ему устроили травлю. В связи с этим, я не очень понимаю господина Назарова. Как и любой актер, он должен быть психологом. Либо он плохой психолог.

— Дзюба и Англия — это возможно?

— Я в это не верю. Возраст для футболиста 34-35 — предел. Уже сейчас все идет на спуск. Если есть возможность продлить контракт на 3-4 года и остаться в «Зените», пусть это сделает. В 20-25 ехать обоснованно, дальше — неоправданно.

— Что вам нравится в нынешнем «Спартаке»?

— Джикия, Жиго. Зобнин нравился до чемпионата мира, а потом травмы, и до конца не восстановился психологически. Шюрлле — замечательный немец, здорово видит поле, быстрота реакции отличная.

— Команду Семака вы до сих пор не понимаете?

— Не совсем. Запомнилось две прекрасные игры, остальные — странные.

— «Зенит» — «Спартак» — главное противостояние сезона?

— Это больше, чем футбол. Не только противостояние Москвы и Питера. Это нечто большее.

— Самый запоминающийся матч «Зенит» — «Спартак»?

— Победа при Манчини — 5:1.

— Кто популярнее «Спартак» или «Зенит»?

— Это как сравнивать авторское кино и блокбастеры. Что больше нравится: «Брат-2» или «Девятая Рота»? Для себя я однозначно ответил еще давно. Балабанов — вечность, а «Спартак» — «Девятая рота». (Дмитрий Зимин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря. Начало игры на «Газпром Арене» — в 19.00 (время московское). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».

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