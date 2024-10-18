«Акрон» — «Зенит»: игрок тольяттинцев Савичев удален с поля

Защитник «Акрона» Константин Савичев получил красную карточку в матче с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.

На 50-й минуте игрок тольяттинцев получил первую желтую карточку за споры с арбитром, на 75-й минуте защитник заработал второе предупреждение за фол на нападающем «Зенита» Лусиано Гонду.