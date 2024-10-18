«Акрон» — «Зенит»: Лусиано Гонду забил четвертый гол

Читать «СЭ» в

«Зенит» забил четвертый гол в ворота «Акрона» в матче 12-го тура РПЛ — 4:0.

На 52-й минуте отметился Лусиано Гонду.