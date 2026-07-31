Икер Посо стал первым испанцем с 2019 года, забившим гол в РПЛ

Полузащитник «Родины» Икер Посо забил гол в матче с «Ростовом» (2:4) во втором туре РПЛ. Матч проходил на «Арене Химки».

По данным Opta, 25-летний хавбек стал первым испанцем, забившим гол в матче РПЛ с 2019 года. Тогда за тульский «Арсенал» отличился Виктор Альварес.

Также Посо стал первым испанцем с 2014 года, который отметился за московскую команду в матче РПЛ. Восемь лет назад Хосе Хурадо забил гол в составе «Спартака».