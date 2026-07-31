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31 июля, 23:25

Икер Посо стал первым испанцем с 2019 года, забившим гол в РПЛ

Руслан Минаев

Полузащитник «Родины» Икер Посо забил гол в матче с «Ростовом» (2:4) во втором туре РПЛ. Матч проходил на «Арене Химки».

По данным Opta, 25-летний хавбек стал первым испанцем, забившим гол в матче РПЛ с 2019 года. Тогда за тульский «Арсенал» отличился Виктор Альварес.

Также Посо стал первым испанцем с 2014 года, который отметился за московскую команду в матче РПЛ. Восемь лет назад Хосе Хурадо забил гол в составе «Спартака».

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Виктор Альварес
Хосе Мануэль Хурадо
РПЛ
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
4
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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