Константин Зырянов: «В ближайшее время определим цели трансферной кампании «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что появившиеся слухи о трансферах команды не соответствуют действительности.

«26 мая у меня вместе с Сергеем Семаком запланирована рабочая встреча с Алексеем Миллером — на ней четко обозначим наши возможности, определим конкретные цели на трансферную кампанию по усилению состава, после чего начнется активная фаза работы. Все слухи или инсинуации, которые появляются вокруг нашей команды на данный момент, ничего общего с реальностью не имеют», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России, на два очка опередив ставший вторым «Краснодар».

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