Команды Евсеева ни разу не вылетали из РПЛ после стыковых матчей

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» (1:0, 2:0) в VK Видео переходных матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Для главного тренера махачкалинцев Вадима Евсеева это четвертый случай участия в стыковых матчах, все четыре раза команды специалиста выходили победителями.

В сезоне-2017/18 «Амкар» под руководством Евсеева сохранил прописку в элитном дивизионе, дважды обыграв «Тамбов» (2:0, 1:0). Через год тренер помог остаться в РПЛ «Уфе», игравшей с «Томью» (2:0, 0:1). В сезоне-2022/23 Евсеев вместе с «Факелом» не пустил в высший дивизион «Енисей» (1:0, 2:0).

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» 29 декабря 2025 года, команда с 26 очками заняла 14-е место в чемпионате России-2025/26.

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