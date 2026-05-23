В махачкалинском «Динамо» отреагировали на победу в стыковых матчах за право играть в РПЛ: «Доказали состоятельность»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» эмоциями от победы во втором VK Видео переходном матче против «Урала» (2:0).

Бело-голубые выиграли у «Урала» со счетом 3:0 по сумме двух встреч и сохранили место в РПЛ на сезон-2026/27.

«Тяжелее стыковых матчей ничего нет. Мы убедительно прошли эти игры, доказав свою состоятельность. Гол в прошлой встрече? Не хочу об этом думать. Мы победили, радуемся — вот и все. Поздравляю всех болельщиков Дагестана с большой победой», — сказал Газизов «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 махачкалинская команда с 26 очками заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (61 очко) стал третьим в ФНЛ. Команда из Екатеринбурга продолжит выступать в Первой лиге в сезоне-2026/27.