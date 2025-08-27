Валуев — о книгах для футболистов: «Возможно, у Дегтярева много времени для составления отдельных списков»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию. Как вы считаете, уместно ли это? Или лучше не отвлекать футболистов от их дела?

— А кому еще списки книг мы в итоге составим? Книги следует в принципе читать. Будет всем полезно, не только футболистам.

— Пока Михаил Владимирович говорил лишь о футболистах.



— Возможно, у него времени много для составления отдельных списков.



25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.