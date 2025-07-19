Дебютный гол Ракова принес «Крыльям» ничью с «Акроном»

«Акрон» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча проходила на стадионе «Самара Арена», но была домашней для тольяттинского клуба.

Счет в конце первого тайма открыл защитник хозяев Йонуц Неделчару. «Крылья» отыгрались благодаря дебютному голу Вадима Ракова на 57-й минуте.