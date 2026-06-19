ФИФА назвала лучших игроков 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

ФИФА определила лучших игроков 1-го тура группового этапа чемпионата мира по версии системы FIFA Power Rankings.

Аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против Алжира (3:0), стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. Аргентинец нанес 60 процентов всех ударов национальной сборной по воротам соперника.

В креативности лучшим стал иранец Рамин Резаян, который в матче против Новой Зеландии (2:2) выполнил 16 точных передач.

В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. В матче с Боснией и Герцеговиной (1:1) он совершил 17 перехватов, 13 выносов мяча, 4 блокировки и 4 отбора, а также выиграл 8 верховых единоборств.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.