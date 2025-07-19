«Акрон» — «Крылья Советов»: судья не удалил Бакаева

На 87-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Акрон» — «Крылья Советов» судья Ранэль Зияков ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Солтмураду Бакаеву.

В том моменте тольяттинец угодил Александру Солдатенкову шипами в область колена. Удар получился несильным, но нога Бакаева шла очень высоко — был риск нанесения травмы самарцу.

Футболист «Акрона» заслужил наказание, но Зияков вообще не показал ему карточку — ни желтую, ни красную.