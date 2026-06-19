«Краснодар» сыграет с «Динамо», «Локомотив» — с ЦСКА в групповом турнире Кубка России

Состоялась жеребьевка группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27. Турнир снова пройдет в формате с двойным вылетом для клубов премьер-лиги, после группового турнира 8 команд сформируют четыре пары 1/8 финала верхней сетки и еще четыре команды отправятся в плей-офф пути регионов.

Группа А: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Ахмат», «Факел».

Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).

Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».

Матчи групп Пути РПЛ с первого по шестой туры состоятся 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, 25 ноября.

Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак», который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).