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19 июля 2025, 17:14

«Локомотив» — «Сочи»: Руденко и Комличенко дебютируют за железнодорожников, Пиняев не попал в заявку

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Сочи» в 1-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В составе хозяев с первых минут дебютируют Александр Руденко и Николай Комличенко. Зелимхан Бакаев начнет игру на скамейке, Сергей Пиняев не попал в заявку.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Фассон, Погостнов, Годяев, Бакаев, Сарвели, Мялковский, Воробьев.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Начо, Зиньковский, Васильев, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Чирков, Кайнов, Корнеев, Магаль, Ежов, Осипов, Игнатов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;.«Локомотив» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи

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Александр Руденко
Николай Комличенко
Сергей Пиняев
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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