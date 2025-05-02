Футбол
2 мая, 19:54

Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над махачкалинским «Динамо»

Руслан Минаев
Артем Дзюба и Абдулпаша Джабраилов.
Фото ФК Акрон

«Акрон» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 74-й минуте забил Артем Дзюба. 36-летний форвард отметился в четвертом матче подряд.

На 57-й минуте гол хавбека «Динамо» Эгаша Касинтуры был отменен из-за офсайда.

«Акрон» набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице РПЛ. «Динамо» потерпело третье поражение подряд. Махачкалинцы с 27 очками занимают 11-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
02 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:0
Динамо Мх
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • ladafan

    Чепушилка))) интернетом пользоваться умеешь? Есть академия(ЮФЛ123,мфл и вторая команда), на которой стелят новые поля! Вся территория стадиона Торпедо теперь принадлежит Акрону, на которой будет шесть полей и база, два поля уже в этом году! Ты не тупи, интернетом пользуйся, прекращай тормозить

    05.05.2025

  • Спринт

    Твои баба-фантик дилетантские сопли - то фактик непременный .. Стадион, базу и футбольну. ДЮСШ для ФК "БОМЖики Приволжья" помогаешь соплями размазывать ..? Или в Тольятти про энтот недо-клуб никто и не слыхивал .. и не выдывал .. таких .. бабских фантиков из подвида примитивненьких болел .. **

    04.05.2025

  • ladafan

    ну ок!!! давай хоть одно доказательство,подтверди фактом! Но ты ведь как обычно сольешься балаболка)))

    04.05.2025

  • Спринт

    Бабский фаетник - на стадионе было 721 чел. Всё остальное такой же твой дилетиника в соплях, сугубо - скулежь. Из них за какой то ФК "БОМЖи Приволжья", как всегда болело ровно 28 имяреков. Тобой мноня,среди них, как всегда, и не пахло.

    03.05.2025

  • Nord Ostovsky

    Дзюбиньо !

    03.05.2025

  • ladafan

    вчера три тыщи было!!! из Тольятти всегда бесплатные автобусы полные. В марте была игра с КС в качестве гостей, так там только на гостевой было 1.5 и по периметру полно!!! В 23 году на выезде с Динамо Москва было 1.5к, потом с Краснодаром уже 2.5. И это все официальные данные!!! Давно у коней такие выезда были???? А то что ты балабол и про нижний и в целом про Акрон, давно и всем понятно. А то что ты кем то, когда то был- это внукам рассказывай(но их нет у тебе), главное что ты сейчас старый и больной маразматик

    03.05.2025

  • Старшой0754

    А ты только языком...

    03.05.2025

  • Спринт

    Главное то, что тушинскому колхозчи сразу указали на его истинный уровень ..**

    03.05.2025

  • Спринт

    Бабский фантик, то не дано втямить - на бомжовый псевдо-тольятинский клубик вообще никто не ходит. Ибо те, кто оказываетися на трибуне чужого стадиона в чужом городе, все приходят либо ради соперников, либо просто провести время на футболе. Мой, это сугубо - родной ЦСКА, за который болею с полуфинала кубка СССР 1969 года. Такие командёшки, как нынешний "Акрон" вообще не должны существовать, ибо нигде и никому не нужны, кроме как для отката и распила средста содержателей клуба. В Тольяттт и малости не сделано, что бы там появилась футбольная своя команда, а не какой то там Акрон, который никто из тояттинцев никогда не видел. В городе Горький бывал не раз и как спортсмен, и как тренер, и как тренер-представиткль и как судья. Но каждый раз это была спортивная командировка.

    03.05.2025

  • m_16

    Таки у Семака есть весьма бодрый Лусиано

    03.05.2025

  • m_16

    Вот Халк и без Дзюбы был прекрасен, тут не надо путать. Да и Азмун нынче как-то завял. Понятно, что даже сейчас Дзюба лучше Дельфина, но не сильно лучше Сергеева. Может в этом моменте Семак и перемудрил. Но Сергеев вообще не токсичный был.

    03.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Они нашли друг друга Дзюба и Акрон. Клуб дал возможность Артёму установить рекорд, а Дзюба помог им закрепитьсяв РПЛ...

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А если не прогноз, то за каким чертом он каждый раз свой бред пишет?)))) Давай называть вещи своими именами. Человек делает прогноз. Если ты называешь счет будущих событий, то это ПРОГНОЗ)) И не надо писать бред))) Пусть лучше бабке своей пишет свои прогнизики глупые)))

    03.05.2025

  • pustot+

    слоняра

    03.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Спирт пишет, что это не прогноз А был бы прогноз: ну и что ж? У кого прогноз с реальностью совпадает Есть тот, кто будущее знает?

    02.05.2025

  • Андрей Недобрый

    "Ай да Дзюба, ай да сукин сын " (с) Пушкин

    02.05.2025

  • Алексей Волков

    мистер дроч забил. Овечкина не догонит.

    02.05.2025

  • ladafan

    так ты приезжай через неделю, посчитаем вместе всех))) кстати у тебя в НН, который играет в своем городе, да еще и миллионнике, намного больше ходит??? нет!!! так что повторю еще раз- варежку прикрой

    02.05.2025

  • Я41

    На сколько же низкий уровень футбола и футболистов РФПЛ , что нападающий ФК Акрон, в свои 36 лет забивает практически в каждой игре...

    02.05.2025

  • Filin63

    У нас только первая шестёрка не меняется. А 7-8 места разные клубы занимают каждый год.

    02.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Хейтерам Дзюбы очередной повод расстроиться. Собаки лают, а караван Дзюбы идет...

    02.05.2025

  • Электросталец

    пусть бегает. Не забивает же, как в 1985 на серебряную бутсу

    02.05.2025

  • SP2

    во дают наши журналисты!! Человек 240 голов забит - они ноль эмоций. Совсем уже… это такое рядовое событие для нашего футбола? когда такое последний раз было? 40 или 35 лет назад?

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Спирт, а ты гляжу разошелся?))) "БОМЖики Приволжья" - "Динамо" Мх. 2:2. Ой, опять обосрался с прогнозами?)))) Дед, хватит писать свою ахинею)) Вон тебя человек "прогнозистом-недоделкой" назвал. И он прав!

    02.05.2025

  • 36

    пора и Царю Мостовому возвращаться на поле

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Вот и хорошо, что обсуждаем футбол, а не руки ))

    02.05.2025

  • hant64

    Не, Протасов и в 60 лет быстрее бегает, без шансов)).

    02.05.2025

  • Заполярье

    Скоро лето! Печалька...Дзюба так разошёлся! Зря мы в футбол, летом не играем. Но начальникам виднее! Они же не идиоты, чтобы летом, в футбол играть...:rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    И везде забивал.

    02.05.2025

  • hant64

    Ничего страшного, Артём даже в Турции бывал)).

    02.05.2025

  • Электросталец

    Молоток Дзюбиньо. Протасова догонит!

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Он Русский, а там одни Бразилы, Зенит))

    02.05.2025

  • hant64

    Интересно, а Зенит ещё не вступил в переговоры с агентом этого талантливого бомбардира, отличившегося в четвёртом матче подряд?:grin: Если без хохм, Артём хоть иногда, но удивляет.

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Уровень Рпл, прежде коментировать Российский чемпионат, назовись по Росийски.

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Не нойте, Дзюб конечно виноват, но он не виноват))

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Прежде чем стихи писать, думать надо, твою......

    02.05.2025

  • Александр Иванцов

    Энди, тебе ли писать, раз имени Русского нет

    02.05.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Можно я сам решу? Ты в Европе то бывал? А я там полжизни прожил. И не из новостей знаю, что там и как .Гей - это ты. А те люди, с кем я там общался - совершенно нормальные, в отличие от тебя, урод

    02.05.2025

  • TokTram_

    Хватит на страну-то катить. Чай, не Гейропа )

    02.05.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Вот же ж..! Вот как он это делает? Точно не мой кумир. Но против реальности не попрёшь... Или страна у нас такая,....

    02.05.2025

  • Спринт

    Нарцисному Андрюшке и троебьщему весьма далече до Карпина, Мостового, Канчельскиса, Веретенникова, Нидергауса ..

    02.05.2025

  • Rawalex

    это факт. По сути, у нас теперь лига внутри лиги. Первая и вторая восьмёрки несопоставимы по уровню совсем.

    02.05.2025

  • Спринт

    При чем - тут Дзюба?

    02.05.2025

  • TokTram_

    Где здесь проблема Дзюбы?

    02.05.2025

  • cермЯга

    Круче - он всей Испании забивал)

    02.05.2025

  • cермЯга

    "Ещё парочку", - промолвил тракторист

    02.05.2025

  • TokTram_

    Веретенников - полузащитник. Какой нападающий?)) Это амплуа за Нидергаусом было.

    02.05.2025

  • Ботокс007

    Агаларов здорово помагает команде. С Краснодаром не забил важный пенальти, лишились очков, здесь из-за него отменили гол Касинтуры, опять лишились очков. С таким нападающим и врагов не надо, утащит в пердив и глазом не моргнет.

    02.05.2025

  • МАО

    А Азмун с Дзюбой вместе ? Это была сила ( как и Халк с Дзюбой)

    02.05.2025

  • TokTram_

    Ну, да.

    02.05.2025

  • МАО

    Мы про нападающих. Онопко был хорош. Но Игнашевич - лучше, а суперзвезда - Ковтун. Тайное оружие Спартака. Помню, как то комментатор сказал - угадать траекторию полёта мяча после удара Ковтуна невозможно в принципе.

    02.05.2025

  • плохокот

    Так фишка в том, что два года назад он был не нужен Зениту. Сейчас? Тоже наверное нет. Азмун бы и сейчас пригодился. Дзюба нужен командам, которые готовы под него всю игру строить

    02.05.2025

  • ровнов

    Дзюба хорошо работает всеми частями тела.

    02.05.2025

  • LifeTV

    Лев просто красавчик. Сколько уже матчей Артём вытянул для Акрона? Молодец :thumbsup: Действительно лучший футболист России.

    02.05.2025

  • МАО

    Это вкусовщина. На вкус и цвет товарища хрен найдёшь.

    02.05.2025

  • TokTram_

    Ну, понеслась. Уровень клубов разный. И даже с посредственным "Ротором" - Веретеников МЮ вышибал. Забив решающий гол )

    02.05.2025

  • МАО

    Халк в свои годы тоже феерит..А ему 39. Чемпионат Бразилии получается дно ?

    02.05.2025

  • МАО

    Привет от Дзюбы не продлившим с ним контракт в Зените ! Я до сих пор в .еу = в ауте

    02.05.2025

  • МАО

    Ну не знаю. Шава уж точно первый. Дальше - варианты. Керж и УЕФА брал в Испании, и Чемпионат КФК в 2000 году. А Веретенников ?

    02.05.2025

  • TokTram_

    Тут можно вспомнить старую шутку КВН, что Виктор Онопко продал душу дьяволу, и в 42 года снова капитан сборной России. Но сравнение защитников с другими амплуа - это сложно. Как и с киперами.

    02.05.2025

  • МАО

    Суровая сермяжная правда. Какие уж тут шутки.

    02.05.2025

  • МАО

    Я говорю - после Шавы и Кержа, по времени - Веретенников был раньше. Но по мне - Дзюба лучше.

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    а где другие в первенстве водокачки их даже там нет

    02.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Это была шутка ща 100.

    02.05.2025

  • Ботокс007

    хурма(сельдерей)====Вот и я о том же. В первенстве водокачки, отстраненной от нормальных людей, Дзюба - рысак.

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    каждому свое Машка

    02.05.2025

  • TokTram_

    Вот именно, играл в команде с партнёрами гораздо ниже класса. И стабильно сверкал.

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    а третий умный что-ли?

    02.05.2025

  • Ботокс007

    ===в Турции он не играл фактически тренер тупо не ставил его на игру==== хурма(сельдерей)=======А в Англии, Германии, Италии, Испании почему не забивал?

    02.05.2025

  • Спринт

    Дзюба свой момент использовал. Но за счет "кукурузного"" позиционного ляпа центрального защитника, который "держал" кусок поля и не нападающего. Нападающего надо всегда иметь перед собой, а не за спиной, что бы не дать и метра пространства по направлению к траектории полета мяча.

    02.05.2025

  • TokTram_

    На здоровье!)

    02.05.2025

  • Деметрио

    Привет от Дзюбы вчерашним шутникам над Тедеевым!

    02.05.2025

  • TokTram_

    Зеркалу так говори. Так тебе привычней, убогий )

    02.05.2025

  • TokTram_

    Дописал выше.

    02.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Смешно, как Оренбург - Спартак обыграли, и все, задача на сезон выполнена, теперь всем можно сливать. Буду ржать если вылетят.

    02.05.2025

  • Valekka

    По ходу "бревно" им по голове тюкнул!!:))

    02.05.2025

  • МАО

    Варианты ?

    02.05.2025

  • Jackson 57

    Только раза в полтора выше:))

    02.05.2025

  • TokTram_

    Субъективно. По мне Веретенников - на голову лучше Кержакова.

    02.05.2025

  • TokTram_

    А пост не ради какой-то объективности написан )

    02.05.2025

  • МАО

    После Шавы и Кержа- Дзюба лучший Российский футболист

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    ну сколько можно в Турции он не играл фактически тренер тупо не ставил его на игру

    02.05.2025

  • TokTram_

    Убогий рассуждает об убогости. Сюр.

    02.05.2025

  • валерон

    Дзюба забивает и забивает молодчик.А кто его слил из локомотива,правильно галактионов,где он сейчас в жопе вместе с локо.Тренеришка нулевой.

    02.05.2025

  • Спринт

    Тогда плотность всей турнирной таблицы было "гуще". Сейчас "подвал" слишком отвалился от верхней группы. 30 очков может хватить для не-стыков.

    02.05.2025

  • TokTram_

    Не связанные вещи. Вон, самый забивеой форвард чемпионата Бразилии, кажется, по полгода у нас забить одного гола в чемпионате - не может.

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    тоже удивляюсь

    02.05.2025

  • TokTram_

    Ну, и хоум видео тогда уж каждый день крутить.

    02.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Артем!" Жилсон Беншимол отдал навесную в штрафную и Дзюба замкнул передачу головой снова нагнул хейтеров а Жилсон чем-то смахивает на Ямаля

    02.05.2025

  • Ботокс007

    Дзюба, в Турции надо было забивать. Неконвертируемый ты. Первый парень на убогой деревне.

    02.05.2025

  • SP2

    так и об уровне журналистов СЭ тоже. Чем отметился-то? по-русски писать не умеют... ((

    02.05.2025

  • TokTram_

    Можно как угодно относиться к Дзюбе, но здесь и сейчас он, в своём преклонном футбольном возрасте, лучший российский форвард. А не разные там сергеевы-мостовые-тюкавины.

    02.05.2025

  • Спринт

    фантик бабский .. ты то сопливенький - в числе энтих 28 не замечен .. однако.

    02.05.2025

  • КирпичИнвест

    Может, но лучше победить Ахмат, чтобы наверняка В 2006-ом Амкар занял 13-е место, набрав 35 В 2007-ом Кубань набрала 32 - прямой вылет

    02.05.2025

  • ANTI BOMG

    Отличная победа! Бомжам совсем не нужная!:laughing::sweat_smile::joy::rofl:

    02.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    36-летний форвард отметился в четвертом матче подряд._____Всё, что нужно знать об уровне РПЛ.

    02.05.2025

  • SuperDennis

    Акрон с победой. Я за городом, у меня ни ТВ, ни интернета.

    02.05.2025

  • ladafan

    прогнозист недоделка!!! Варежку то прикрой уже))))

    02.05.2025

  • ladafan

    Ну и кстати, сэ не факт что напишет- Артемий теперь рекордсмен по победным голам ЧР, стало быть 47!!!!

    02.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Как фуй, был вял, Потом вдруг встал - Забил и пал На пьедестал...

    02.05.2025

  • Баск

    Только травоядное существо могло поменять Дзюбу на Соболнва.

    02.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Как фуй, был вял, Потом вдруг встал - Забил и пал На пьедестал...

    02.05.2025

  • SP2

    так и до 250-ти дойдет!! круто!!!

    02.05.2025

  • Спринт

    Все 28 болельщиков ФК "Акрон" присутствовали .. **

    02.05.2025

  • andy1962

    Ай да Артемка! Вот о ком надо писать каждый день, а не о каком-то Овечкине, который играет в совершенно чуждых нам стране и чемпионате.

    02.05.2025

  • Porco Rosso

    Артемий просто неувядающий банбардир.

    02.05.2025

  • Спринт

    И 30 турнирных очков может хватить, что бы не "стыковаться".

    02.05.2025

  • SP2

    Дзюба!!! Супер-нападпющий! всем этим тюкавиным/чаловым до него как до Индокитая пешком! ну что, Семак? хорошо без нападающих играть?

    02.05.2025

  • Баск

    Дзюба это не только руки. Это еще и голова. ))

    02.05.2025

  • Rastan

    Дзюба забивает, "Акрон" побеждает! Всё идёт так, как и надо.

    02.05.2025

  • Valekka

    Чудеса!!!! Ни одного хайтёра!.Каки подсохли??!!

    02.05.2025

  • Vaclav

    Не стареют душой ветераны.

    02.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Молодцы и Акрончик и Артёмчик!!!

    02.05.2025

  • Valekka

    Артём красава!В последнем туре Мишане пару-тройку воткнуть,если тот дотянет!!! Кадырке с учётом будущего,наверно подарят очочки!!

    02.05.2025

  • инок

    Акрон с победой, Дзюбу с очередным забитым голом!

    02.05.2025

  • КирпичИнвест

    Акрон играл лучше. Победа по делу. 32 очка - гарантия от прямого вылета. В следующем туре надо победить Ахмат, и тогда даже в переходные не попадут. Молодцы, закрепились в РПЛ!

    02.05.2025

  • Врн36

    Поздравляю Акрон с пропиской в рпл. З2 очка это проходной бал

    02.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Легенда . на новый контракт нарабатывает висты

    02.05.2025

  • GeoMaS

    Маловато зрителей на очередном бенефисе Дзюбы. А Акрон - с победой.

    02.05.2025

    • «Факел» объявил, что продал все билеты на матч со «Спартаком»

    Гаджиев — об отмене гола Касинтуры: «Вопросы есть, у «Акрона» тоже можно найти миллиметры вне игры»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

