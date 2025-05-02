«Факел» объявил, что продал все билеты на матч со «Спартаком»

«Факел» продал все билеты на матч против «Спартака» в 27-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба воронежцев.

«Все билеты на матч со «Спартаком» проданы, включая гостевую квоту. Отдельные места могут появиться только в случае, если владельцы абонементов воспользуются клубным сервисом «Выйди на замену», — говорится в сообщении.

«Факел» на своем поле примет «Спартак» в воскресенье, 4 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.