Гаджиев — об отмене гола Касинтуры: «Вопросы есть, у «Акрона» тоже можно найти миллиметры вне игры»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отмененном голе полузащитника Эгаша Касинтуры в ворота «Акрона» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Такие моменты всегда будут вызывать вопросы. Тут решает то, как начертят линию. Здесь вопросы есть, но сказать, что я уверен в том, что там не было офсайда я не могу. Работу арбитров оценю на удовлетворительно. Думаю, если чертить линии, то у «Акрона» тоже можно найти миллиметры вне игры. Но это все просто разговоры», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Акрон» набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице РПЛ. «Динамо» потерпело третье поражение подряд. Махачкалинцы с 27 очками занимают 11-ю строчку.