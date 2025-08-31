«Акрон» — «Балтика»: калининградцы ведут в счете после первого тайма

«Балтика» ведет в счете после первого тайма в матче 7-го тура РПЛ против «Акрона» — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл защитник калининградской команды Кевин Андраде. На 41-й минуте преимущество удвоил полузащитник Максим Петров.