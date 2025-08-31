«Акрон» — «Балтика»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Акрон» и «Балтика» встретятся в 7-м туре РПЛ в воскресенье, 31 августа. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

По результатам 6-ти туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Калининградский клуб с 12-ю баллами располагается на четвертой строчке в чемпионате России.

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