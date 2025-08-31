Фоменко: «Почему Сперцян не перешел в «Саутгемптон»? Решил ждать более оптимальный вариант»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, почему полузащитник «быков» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон».

— Вторая ключевая фигура «Краснодара» — Сперцян. Понимаете и его, и клуб, которые отказались от трансфера в «Саутгемптон»?

— Клуб можно понять. Эдик — лидер команды, находится в прекрасной форме. «Краснодар» намерен повторить прошлогодний успех, заинтересован в Сперцяне.

— Но его же звали в Англию, пусть и не в АПЛ.

— Да, сейчас Сперцян не уехал в Европу. Но это же не выбило его из колеи, он не стал играть хуже. Очень важный момент!

Что касается варианта с «Саутгемптоном», наверняка Эдик все обсудил с Сергеем Николаевичем Галицким, они все взвесили. Видимо, решили дождаться более оптимального предложения. Но тут я могу только догадываться, не находясь внутри «Краснодара». В принципе, как писали в прессе, англичане предлагали за Сперцяна хорошие деньги. Наверное, не устроил статус клуба. Не знаю...

— При этом агент Сперцяна уверен, что по своему уровню чемпионшип превосходит РПЛ.

— Допускаю, что так оно есть. Но опять же: а как выяснить? Мы уже несколько лет не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не можем проверить себя на фоне европейских клубов. Как тогда оценить наш уровень? Все только на бумаге. При этом, конечно за последнее время российский чемпионат сильно «просел»... А чемпионшип — это, в любом случае, определенная марка. Там довольно высокий уровень

— А нет ли опасений, что Сперцян упустит важный момент, пересидит в нашем чемпионате?

— Если Эдик будет так же стабильно играть, делать разницу, то серьезные клубы обязательно за ним придут. Если летом не уедет, то впереди зимнее трансферное окно. Никакой трагедии я здесь не вижу.

Если человек не сбавляет оборотов, держит свой высокий уровень, за ним обычно выстраивается очередь. Сперцян — очень большой профессионал. У него есть желание и амбиции попробовать свои силы в европейском чемпионате. Так что, думаю, все в итоге должно у него сложиться!