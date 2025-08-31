Фоменко: «Почему Сперцян не перешел в «Саутгемптон»? Решил ждать более оптимальный вариант»
Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, почему полузащитник «быков» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон».
— Вторая ключевая фигура «Краснодара» — Сперцян. Понимаете и его, и клуб, которые отказались от трансфера в «Саутгемптон»?
— Клуб можно понять. Эдик — лидер команды, находится в прекрасной форме. «Краснодар» намерен повторить прошлогодний успех, заинтересован в Сперцяне.
— Но его же звали в Англию, пусть и не в АПЛ.
— Да, сейчас Сперцян не уехал в Европу. Но это же не выбило его из колеи, он не стал играть хуже. Очень важный момент!
Что касается варианта с «Саутгемптоном», наверняка Эдик все обсудил с Сергеем Николаевичем Галицким, они все взвесили. Видимо, решили дождаться более оптимального предложения. Но тут я могу только догадываться, не находясь внутри «Краснодара». В принципе, как писали в прессе, англичане предлагали за Сперцяна хорошие деньги. Наверное, не устроил статус клуба. Не знаю...
— При этом агент Сперцяна уверен, что по своему уровню чемпионшип превосходит РПЛ.
— Допускаю, что так оно есть. Но опять же: а как выяснить? Мы уже несколько лет не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не можем проверить себя на фоне европейских клубов. Как тогда оценить наш уровень? Все только на бумаге. При этом, конечно за последнее время российский чемпионат сильно «просел»... А чемпионшип — это, в любом случае, определенная марка. Там довольно высокий уровень
— А нет ли опасений, что Сперцян упустит важный момент, пересидит в нашем чемпионате?
— Если Эдик будет так же стабильно играть, делать разницу, то серьезные клубы обязательно за ним придут. Если летом не уедет, то впереди зимнее трансферное окно. Никакой трагедии я здесь не вижу.
Если человек не сбавляет оборотов, держит свой высокий уровень, за ним обычно выстраивается очередь. Сперцян — очень большой профессионал. У него есть желание и амбиции попробовать свои силы в европейском чемпионате. Так что, думаю, все в итоге должно у него сложиться!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5