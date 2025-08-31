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31 августа 2025, 14:30

Фоменко: «Почему Сперцян не перешел в «Саутгемптон»? Решил ждать более оптимальный вариант»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, почему полузащитник «быков» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон».

— Вторая ключевая фигура «Краснодара» — Сперцян. Понимаете и его, и клуб, которые отказались от трансфера в «Саутгемптон»?

— Клуб можно понять. Эдик — лидер команды, находится в прекрасной форме. «Краснодар» намерен повторить прошлогодний успех, заинтересован в Сперцяне.

— Но его же звали в Англию, пусть и не в АПЛ.

— Да, сейчас Сперцян не уехал в Европу. Но это же не выбило его из колеи, он не стал играть хуже. Очень важный момент!

Что касается варианта с «Саутгемптоном», наверняка Эдик все обсудил с Сергеем Николаевичем Галицким, они все взвесили. Видимо, решили дождаться более оптимального предложения. Но тут я могу только догадываться, не находясь внутри «Краснодара». В принципе, как писали в прессе, англичане предлагали за Сперцяна хорошие деньги. Наверное, не устроил статус клуба. Не знаю...

— При этом агент Сперцяна уверен, что по своему уровню чемпионшип превосходит РПЛ.

— Допускаю, что так оно есть. Но опять же: а как выяснить? Мы уже несколько лет не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не можем проверить себя на фоне европейских клубов. Как тогда оценить наш уровень? Все только на бумаге. При этом, конечно за последнее время российский чемпионат сильно «просел»... А чемпионшип — это, в любом случае, определенная марка. Там довольно высокий уровень

— А нет ли опасений, что Сперцян упустит важный момент, пересидит в нашем чемпионате?

— Если Эдик будет так же стабильно играть, делать разницу, то серьезные клубы обязательно за ним придут. Если летом не уедет, то впереди зимнее трансферное окно. Никакой трагедии я здесь не вижу.

Если человек не сбавляет оборотов, держит свой высокий уровень, за ним обычно выстраивается очередь. Сперцян — очень большой профессионал. У него есть желание и амбиции попробовать свои силы в европейском чемпионате. Так что, думаю, все в итоге должно у него сложиться!

Фабио Челестини, Эдуард Сперцян и&nbsp;Джон Кордоба.Что поменял Челестини? Алвес — новый Карвалью? Почему Сперцян не уехал в Англию? Кто может сравниться с Кордобой?
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Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Саутгемптон
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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