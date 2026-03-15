«Акрон» — «Ахмат»: грозненцы остались в меньшинстве в начале второго тайма

«Ахмат» остался вдесятером в матче против «Акрона» в 21-м туре РПЛ.

На 49-й минуте при счете 1:0 в пользу грозненцев вторую желтую карточку получил полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 14:00. Самара Арена (Самара)

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