«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Веснер Тичич, Бальбоа, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Александров, Коледин, Кастильо, Майга, Ермаков, Ивлев, Калинский, Лесовой, Урванцев, Грулев, Сидоренко.

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Ороз, Костанца, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Шуманский, Чинеду.

Запасные: Фролов, Кокарев, Печенин, Рассказов, Чернов, Евгеньев, Витюгов, Хубулов, Баньяц, Олейников, Ахметов, Игнатенко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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