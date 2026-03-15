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«Балтика» планирует оспорить удаление Талалаева в матче с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы калининградцев над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

Конфликт Андрея Талалаева и&nbsp;Фабио Челестини в&nbsp;матче 21 тура РПЛ.Талалаев и Челестини были готовы подраться — даже в подтрибунном помещении. Что произошло?

— Не показалось ли вам, что потасовка в концовке матча затмила все остальное?

— Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!

— Были ли вы в раздевалке команды после игры? Какая в ней атмосфера?

— Да, заходил. Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.

— Пообщались ли с главным тренером?

— Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».

— Она уже провела несколько матчей без тренера...

— Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы.

Илья Мясников и&nbsp;Андрей Талалаев.«Балтика» привыкает к победам. Удаление Талалаева хотим опротестовать»

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в этот же день дома встретится с «Сочи».

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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