Онопко был уверен, что Василий Березуцкий останется в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Василий Березуцкий покинул ЦСКА.

«Я был уверен, что Василий останется в ЦСКА. Какие могут быть причины его ухода — мы можем только о них догадываться. Не знаю, что произошло. Результаты сейчас у «Краснодара» намного хуже, чем у ЦСКА. Галицкий, видимо, что-то хочет поменять. Сейчас у него в тренерском штабе три иностранца и один москвич. Я думаю, у Гончаренко с Березуцким все должно получиться в «Краснодаре». Они футбольные люди, понимают друг друга. При поддержке такого президента, как Галицкий, все должно быть хорошо», — сказал Онопко «СЭ».

Ранее, 14 апреля стало известно, что 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА и продолжит работу у Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

(Владимир Пушкарев)