Акинфеев назвал свое фирменное блюдо и рассказал, как решился петь на публике

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как проводит досуг.

— Вопрос от голкипера «Химок», чемпиона Европы среди юношей Антона Митрюшкина. Как отвлекаетесь от игр, тренировок, проводите свободное время?

— В первую очередь, это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! Мы живем за городом, у нас куча всяких площадок, парков. Этой зимой в отпуске мы никуда не летали. Дети на коньках катались, лыжи у них есть. Мы делаем все, чтобы развивало у них моторику, мозги. А на сборах просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи в YouТube. Кулинарные видеоблоги еще смотрю, поскольку сам люблю дома готовить.

— Фирменное блюдо от Игоря Акинфеева?

— Стейки. Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда «с кровью», к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только «с кровью», не могут воспринимать пережаренное мясо.

— Видел, как вы пели под Боба Марли, на публику выходили и другие песни в вашем исполнении. Трудно было преодолеть стеснение?

— Да нет. Когда закончил со сборной — груз ответственности немножко спал. Когда работаешь на два фронта — это очень трудно. А здесь понимаешь, что есть клуб, который тебя любит, уважает, и ты так же к нему относишься. Нет ответственности перед многомиллионной армией российских болельщиков. Конечно, сейчас мне намного легче, чем раньше. Когда Сергей Жуков пригласил в сериал, я спокойно пошел, и нисколько меня этот парик не смутил. Наоборот, посмеялись. Над собой тоже иногда смеяться надо.

— Насколько легко отцовство для вас совместимо с футболом?

— Тяжело в том плане, что не можешь уделить детям много времени. Когда уезжаешь на сборы, думаешь — может, на какие-то выходные их сюда привезти? А потом понимаешь, что пять часов лететь, не дай бог, заболеют, суета начнется... Все отцовство проходит дома. Старший сын едет на футбольную тренировку, средняя и младшая дочки дома. Вот с ними проводишь время — играешь, занимаешься. Семейная рутина, наверное, ни у кого по-другому не происходит.