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Акинфеев назвал свое фирменное блюдо и рассказал, как решился петь на публике

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев с семьей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как проводит досуг.

— Вопрос от голкипера «Химок», чемпиона Европы среди юношей Антона Митрюшкина. Как отвлекаетесь от игр, тренировок, проводите свободное время?

— В первую очередь, это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! Мы живем за городом, у нас куча всяких площадок, парков. Этой зимой в отпуске мы никуда не летали. Дети на коньках катались, лыжи у них есть. Мы делаем все, чтобы развивало у них моторику, мозги. А на сборах просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи в YouТube. Кулинарные видеоблоги еще смотрю, поскольку сам люблю дома готовить.

— Фирменное блюдо от Игоря Акинфеева?

— Стейки. Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда «с кровью», к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только «с кровью», не могут воспринимать пережаренное мясо.

— Видел, как вы пели под Боба Марли, на публику выходили и другие песни в вашем исполнении. Трудно было преодолеть стеснение?

— Да нет. Когда закончил со сборной — груз ответственности немножко спал. Когда работаешь на два фронта — это очень трудно. А здесь понимаешь, что есть клуб, который тебя любит, уважает, и ты так же к нему относишься. Нет ответственности перед многомиллионной армией российских болельщиков. Конечно, сейчас мне намного легче, чем раньше. Когда Сергей Жуков пригласил в сериал, я спокойно пошел, и нисколько меня этот парик не смутил. Наоборот, посмеялись. Над собой тоже иногда смеяться надо.

— Насколько легко отцовство для вас совместимо с футболом?

— Тяжело в том плане, что не можешь уделить детям много времени. Когда уезжаешь на сборы, думаешь — может, на какие-то выходные их сюда привезти? А потом понимаешь, что пять часов лететь, не дай бог, заболеют, суета начнется... Все отцовство проходит дома. Старший сын едет на футбольную тренировку, средняя и младшая дочки дома. Вот с ними проводишь время — играешь, занимаешься. Семейная рутина, наверное, ни у кого по-другому не происходит.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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