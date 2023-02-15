Акинфеев назвал свое фирменное блюдо и рассказал, как решился петь на публике
Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как проводит досуг.
— Вопрос от голкипера «Химок», чемпиона Европы среди юношей Антона Митрюшкина. Как отвлекаетесь от игр, тренировок, проводите свободное время?
— В первую очередь, это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! Мы живем за городом, у нас куча всяких площадок, парков. Этой зимой в отпуске мы никуда не летали. Дети на коньках катались, лыжи у них есть. Мы делаем все, чтобы развивало у них моторику, мозги. А на сборах просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи в YouТube. Кулинарные видеоблоги еще смотрю, поскольку сам люблю дома готовить.
— Фирменное блюдо от Игоря Акинфеева?
— Стейки. Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда «с кровью», к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только «с кровью», не могут воспринимать пережаренное мясо.
— Видел, как вы пели под Боба Марли, на публику выходили и другие песни в вашем исполнении. Трудно было преодолеть стеснение?
— Да нет. Когда закончил со сборной — груз ответственности немножко спал. Когда работаешь на два фронта — это очень трудно. А здесь понимаешь, что есть клуб, который тебя любит, уважает, и ты так же к нему относишься. Нет ответственности перед многомиллионной армией российских болельщиков. Конечно, сейчас мне намного легче, чем раньше. Когда Сергей Жуков пригласил в сериал, я спокойно пошел, и нисколько меня этот парик не смутил. Наоборот, посмеялись. Над собой тоже иногда смеяться надо.
— Насколько легко отцовство для вас совместимо с футболом?
— Тяжело в том плане, что не можешь уделить детям много времени. Когда уезжаешь на сборы, думаешь — может, на какие-то выходные их сюда привезти? А потом понимаешь, что пять часов лететь, не дай бог, заболеют, суета начнется... Все отцовство проходит дома. Старший сын едет на футбольную тренировку, средняя и младшая дочки дома. Вот с ними проводишь время — играешь, занимаешься. Семейная рутина, наверное, ни у кого по-другому не происходит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2