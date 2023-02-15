Шикунов — о пропуске Промесом сборов «Спартака»: «Ничего не поделаешь. Такая ситуация»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на третьем сборе команды. С 14 по 19 февраля красно-белые будут тренироваться в Турции.

«Очень плохо, что Промес пропустил сборы «Спартака». Как бы он ни тренировался индивидуально, игры — это совсем другое. Будет набирать форму, когда команда вернется. Полмесяца ему точно потребуется, чтобы войти в тонус. Ничего не поделаешь. Такая ситуация. Все-таки у него контракт с клубом, а он его фактически не выполняет. Там есть сложности, которые могут повлиять на судьбу человека. «Спартак» пошел навстречу Промесу. Что сделаешь? Он много сделал для «Спартака». Выиграл с ним чемпионство. А форс-мажор бывает с каждым человеком. Вот с Промесом, к сожалению, произошел. Так сложилась жизнь», — цитирует «РБ Спорт» Шикунова.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. Футболист попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России. «Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.