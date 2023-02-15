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Шикунов — о пропуске Промесом сборов «Спартака»: «Ничего не поделаешь. Такая ситуация»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на третьем сборе команды. С 14 по 19 февраля красно-белые будут тренироваться в Турции.

«Очень плохо, что Промес пропустил сборы «Спартака». Как бы он ни тренировался индивидуально, игры — это совсем другое. Будет набирать форму, когда команда вернется. Полмесяца ему точно потребуется, чтобы войти в тонус. Ничего не поделаешь. Такая ситуация. Все-таки у него контракт с клубом, а он его фактически не выполняет. Там есть сложности, которые могут повлиять на судьбу человека. «Спартак» пошел навстречу Промесу. Что сделаешь? Он много сделал для «Спартака». Выиграл с ним чемпионство. А форс-мажор бывает с каждым человеком. Вот с Промесом, к сожалению, произошел. Так сложилась жизнь», — цитирует «РБ Спорт» Шикунова.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. Футболист попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России. «Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-ochen-ploho-chto-promes-propustil-sbory-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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