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Академию «Ростова» возглавил бывший тренер «Зенита»

10 августа 2020, 18:12
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Пресс-служба «Ростова» сообщает, что Антон Тупиков назначен руководителем академии команды.

В 2011-2019 годах Тупиков работал в структуре «Зенита». Специалист трудится в академии «Ростова» с прошлого года.

«Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

15 августа «Ростов» сыграет с «Зенитом» в рамках 1-го тура РПЛ.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13702

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