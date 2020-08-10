Академию «Ростова» возглавил бывший тренер «Зенита»
10 августа 2020, 18:12
Пресс-служба «Ростова» сообщает, что Антон Тупиков назначен руководителем академии команды.
В 2011-2019 годах Тупиков работал в структуре «Зенита». Специалист трудится в академии «Ростова» с прошлого года.
«Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.
15 августа «Ростов» сыграет с «Зенитом» в рамках 1-го тура РПЛ.
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