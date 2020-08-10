Академию «Ростова» возглавил бывший тренер «Зенита»

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что Антон Тупиков назначен руководителем академии команды.

В 2011-2019 годах Тупиков работал в структуре «Зенита». Специалист трудится в академии «Ростова» с прошлого года.

«Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

15 августа «Ростов» сыграет с «Зенитом» в рамках 1-го тура РПЛ.