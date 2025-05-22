Ахметов может покинуть «Зенит» — речь идет об аренде

Как стало известно «СЭ», в «Зените» рассматривают возможность аренды 27-летнего полузащитника Ильзата Ахметова.

Окончательное решение будет зависеть от количества доморощенных игроков в заявке клуба на сезон. Если их окажется достаточно, футболист, вероятно, проведет следующий сезон в другой команде.

Напомним, с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит: не более 13 легионеров в заявке и максимум восемь иностранных игроков одновременно на поле. При этом в команде должно быть не менее 12 доморощенных футболистов.