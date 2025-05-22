«Зенит» рассматривает Осипенко в качестве возможного усиления

Как стало известно «СЭ», 31-летний защитник «Ростова» Максим Осипенко находится в списках «Зенита» на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.

6 мая журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал о желании «Краснодара» приобрести Осипенко.

В сезоне-2024/25 защитник провел 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро.