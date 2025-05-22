Вагнер Лав: «Дерби против «Спартака» я обожал больше всего»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о принципиальности дерби со «Спартаком».

«Дерби против «Спартака» — тот матч, который я обожал больше всего. Эту атмосферу и накал страстей. Я понимал, что этот матч значит для всех. Игры со «Спартаком» действительно всегда были особенными для меня. При этом мы хорошо общались с бразильскими футболистами из «Спартака». Однако когда выходили на поле друг против друга, каждый защищал цвета своего клуба. Помню, как буквально перед дерби встретился с Ибсоном у него дома. Мы поужинали, пообщались, а потом я вышел и забил гол «Спартаку». Если не ошибаюсь, это был 2010-й год», — приводит слова Лава Legalbet.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013-м году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.