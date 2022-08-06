«Ахмат» — «Зенит»: Иванов правильно удалил вратаря гостей. Почему он сделал такую паузу?
На 41-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов правильно квалифицировал действия вратаря гостей как лишение соперника явной возможности забить гол, показал Даниилу Одоевскому красную карточку и удалил его с поля.
Сергей Иванов видит момент нарушения правил.
Удивление вызвала только продолжительная пауза, после которой судья выбрал наказание. Выглядело так, словно Иванов принял окончательное решение после консультации с коллегой или коллегами по бригаде.
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|2
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|
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|6
|
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|
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
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|
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|
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