«Ахмат» — «Зенит»: Иванов правильно удалил вратаря гостей. Почему он сделал такую паузу?

На 41-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов правильно квалифицировал действия вратаря гостей как лишение соперника явной возможности забить гол, показал Даниилу Одоевскому красную карточку и удалил его с поля.

Сергей Иванов видит момент нарушения правил.

Удивление вызвала только продолжительная пауза, после которой судья выбрал наказание. Выглядело так, словно Иванов принял окончательное решение после консультации с коллегой или коллегами по бригаде.