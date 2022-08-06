Президент «Урала» Иванов о слухах об отставке Шалимова: «Люди отдыхают, имейте совесть»

Президент «Урала» Иванов отреагировал на слухи об отставке Шалимова с поста главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло решение отправить специалиста в отставку после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

«Люди отдыхают, имейте совесть» — президент Урала отреагировал на слухи об отставке Шалимова.

Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. Команда из Екатеринбурга потерпела 4 поражения в 4 матчах сезона-2022/23 и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Урал» — единственная команда, которая еще не смогла набрать очки в этом сезоне.