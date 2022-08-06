«Ахмат» — «Зенит»: почему судья не удалил Трошечкина?

На 11-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов не удалил с поля игрока грозненцев Александра Трошечкина, который угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.

Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.

Возможно, судья в динамике не увидел всех деталей фола. А видеоассистент Анатолий Жабченко посчитал, что предупреждения, которое вынес судья, достаточно для наказания.