«Ахмат» — «Зенит»: почему судья не удалил Трошечкина?
На 11-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов не удалил с поля игрока грозненцев Александра Трошечкина, который угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.
Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.
Возможно, судья в динамике не увидел всех деталей фола. А видеоассистент Анатолий Жабченко посчитал, что предупреждения, которое вынес судья, достаточно для наказания.
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|6.08
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ЦСКА – Факел
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|
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|- : -
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Ахмат – Зенит
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|
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