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Сегодня, 21:10

«Ахмат» — «Зенит»: почему судья не удалил Трошечкина?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.
Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.
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На 11-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов не удалил с поля игрока грозненцев Александра Трошечкина, который угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.

Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.
Александр Трошечкин угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу.

Возможно, судья в динамике не увидел всех деталей фола. А видеоассистент Анатолий Жабченко посчитал, что предупреждения, которое вынес судья, достаточно для наказания.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Зенит
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Журавлев Быстров (Конате, 85) Садулаев (Агаларов, 46) Швец Трошечкин (Бериша, 61) Тимофеев (Фольмер, 88) Ильин
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен (Адамов, 46) Родригао Барриос Вендел Клаудиньо (Бакаев, 60) Мостовой (Кержаков, 43) Сутормин (Алип, 46) Малком Кассьерра (Чистяков, 87)
Предупреждения
Трошечкин 11’, Садулаев 45’, Нижич 48’, Тимофеев 81’, Швец 89’  -  Ловрен 32’, Сутормин 36’
Удаления
Одоевский 41’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Курочкина (Малаховка)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
11
0
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
8
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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